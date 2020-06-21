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Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, önceki gün İngiltere'nin Reading kasabasında 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Reading kasabasında meydana gelen bıçaklı saldırı kınanarak, "Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost İngiltere halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında önceki akşam düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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