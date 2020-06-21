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Kars 3.8 şiddetindeki depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kars'ın Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. 5 artçı sarsıntının meydana geldiği ilçede bazı vatandaşlar dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor. 

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

Vatandaşlardan Kadir Cil ise depremi hissettiklerini belirterek, depremden sonra kendilerini dışarıya attıklarını söyledi. 

Bu arada Kağızman'da artçı sarsıntılar devam ediyor.
KağızmanKars
Muhabir Cüneyt Çelik,Kağızman Ali Çelik
Redaktör İlhami Erkılıç
Yayınlayan Emin Tamer Toğanaş

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