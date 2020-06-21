Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Haziran Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı illerimizde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük. İyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 21 Haziran 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 40 bin 496 yeni test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

"Vaka artışına rağmen yoğun bakım sayısı düşük"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/POWWGWLxld — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2020