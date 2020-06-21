Galatasaray Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper lig'in 28. hafta maçında sahasında Gaziantep FK karşısında zorlandı ve sahadan bir puan ile ayrıldı. Muslera, Donk, Adem, Andone gibi eksikleri bulunan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçmesine rağmen son anda yendiği penaltı golü ile 2 kritik puan bıraktı. Maçın hakemi Alper Ulusoy verdiği ve vermediği kararlarla maça damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Koronavirüs arasından sonra çıktığı ilk maçta Rizespor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı kırmızılı ekip evinde Gaziantep ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e yükseltirken; Gaziantep FK ise 34 puana ulaştı.

Maçtan önemli dakikalar

Mücadelede gol perdesi 17. dakikada açıldı. Gaziantep'te Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna yükselen Papy Djilobodji kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Evinde 1-0 geriye düşen Galatasaray yaklaşık 20 dakika sonra beraberliği yakaladı. Feghouli'nin pasında topla buluşan Falcao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek 36. dakikada 1-1'lik skoru getirdi.

Beraberliğin ardından öne geçmek için yüklenen Galatasaray 40. dakikada ikinci golü buldu. Seri'nin pasında topla buluşan Belhanda ceza sahası içinde iki rakibinden sıyrıldı ve topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan top Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano da cezalı duruma düştü

İlk yarı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının başında sarı-kırmızılı ekip 10 kişi kaldı. 55. dakikada Kenan Özer'e arkadan müdahalede bulunan Ahmet Çalık gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Galatasaray maçı 10 kişi tamamladı. Öte yandan; 45. dakikada sarı kart gören Mariano da cezalı duruma düştü. İki futbolcu da gelecek hafta Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

2-1 öndeki Galatasaray ikinci yarıda bulduğu golle rahatladı. 66. dakikada Marcelo Saracchi'nin soldan içeri çevirdiği topa gelişine vuran Sofiane Feghouli golünü kaydetti ve takımını 3-1'lik skora taşıdı.

Galatasaray'da Radamel Falcao 74. dakikada sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Kolombiyalı golcü kenara geldi.

Galatasaray duraklamalarda yıkıldı

3-1 gerideki Gaziantep FK, 78. dakikada Twumasi'nin uzaktan attığı golle farkı bire indirdi. Bu golle skor 3-2'ye geldi.

90+4. dakikada Gaziantep FK üçüncü golü buldu. Ancak pozisyon başlangıcındaki faul nedeniyle gol iptal edildi. Pozisyonu VAR'dan tekrar inceleyen Hakem Alper Ulusoy gol kararını iptal etti.

Bu pozisyonun hemen ardından Gaziantep önce Galatasaray ceza sahası içinde endirekt serbest vuruş kazandı, ardından Sekidika'nın faulüyle penaltı düdüğü çaldı. 90+15. dakikada Alexandru Maxim'in penaltısı golle sonuçlandı ve skor 3-3'e geldi.

Golün ardından maçın son düdüğü geldi ve nefes kesen maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına konuk olacağı 29. haftada, Gaziantep evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray: 3 - 3 :Gaziantep FK

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 81 Linnes), Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda (Dk. 72 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Feghouli (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Onyekuru, Falcao (Dk. 80 Sekidika)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 62 Diarra, Dk. 79 Furkan Soyalp), Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş), Oğuz Ceylan, Jefferson (Dk. 67 Muhammet Demir), Güray Vural (Dk. 62 Twumasi), Maxim, Kenan Özer, Kayode

Goller: Dk. 17 Djilobodji, Dk. 78 Twumasi, Dk. 90+15 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 36 Falcao, Dk. 40 Belhanda, Dk. 66 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Mariano, Dk. 51 Belhanda, Dk. 63 Saracchi, Dk. 90+1 Okan Kocuk, Dk. 90+10 Ömer Bayram, Onyekuru (Maç bitiminde) (Galatasaray), Dk. 51 Kenan Özer, Dk. 90+6 Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 55 Ahmet Çalık (Galatasaray)