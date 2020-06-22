BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,67
ALTIN 385,94
HABER /  YEREL
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Bakan Murat Kurum'dan Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, “Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız” dedi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bursa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, “Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selin vurduğu Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Galatasaray Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Haziran Pazar)
Kayseri'de üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü
Şırnak Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama
ÖNCEKİ HABERLER
Elif Gören nereli kaç yaşında? Elif Gören anne ve babası kimdir?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den çok sert hakem eleştirisi
Konyaspor Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Kars 3.8 şiddetindeki depremle sarsıldı
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda patlama
Bugün Babalar günü mü 2020 babalar günü ne zaman?
Yorumlar