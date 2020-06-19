Elif Gören nereli kaç yaşında? Elif Gören anne ve babası kimdir?

Survivor 2020 finaline artık sayılı günler kaldı. Büyük finale adını yazdırmaya aday isimlerden biri de parkurlardaki başarısı yıldızı özellikle son haftalarda parlayan Elif Gören. Sık sık eşine duyduğu özlemi anlatan Elif Gönen'in eşi Yalım Gören'de merak edilen isimlerden. Peki kimdir Elif Gören'in eşi, ne iş yapıyor?

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Her bölümde heyecanın giderek arttığı Survivor 2020 için artık geri sayım başladı, büyük final giderek yaklaşıyor. Özellikle son bölümlerde karakteri, duruşu ve parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken bir isim var; Elif Gönen. Peki kadın koşucu olan ve dereceleri olan Elif Gönen kimdir, yaşı kaç Elif Gönen'in her fırsatta özlemini dile getirdiği eşi Yalım Gönen kimdir?

Survivor'ın geçen akşam yayınlanan bölümünde Gönüller takımında yarışan Barış Murat Yağcı'nın 'Elif gibi bir eşim olsun isterdim' açıklamasının ardından herkes Elif Gönen'in eşini merak etti. Peki Yalım Gönen kim, ne iş yapıyor? Birlikte tanıyalım

Elif Yıldırım aslen Bursa İznikli ve 30 yaşında. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan Yıldırım 1.70 boyunda ve 55 kilo.

Sporu hayatın bir parçası haline getiren Elif Gören ayrıca Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi oldu. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.

Yalım Gören kimdir, aslen nereli: Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.