Survivor Elif Gören'in eşi Yalım Gören kimdir bakın mesleği ne çıktı?

Her bölümde heyecanın giderek arttığı Survivor 2020 için artık geri sayım başladı, büyük final giderek yaklaşıyor. Özellikle son bölümlerde karakteri, duruşu ve parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken bir isim var; Elif Gönen. Peki kadın koşucu olan ve dereceleri olan Elif Gönen kimdir, yaşı kaç Elif Gönen'in her fırsatta özlemini dile getirdiği eşi Yalım Gönen kimdir?