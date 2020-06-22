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Real Madrid Barcelona'yı yakaladı

Real Madrid, deplasmanda Real Sociead'ı 2-1'lik skorla geçmeyi bildi. İspanyol devi böylelikle ezeli rakibi Barcelona'yı ikili averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

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İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 50. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 70. dakikada Karim Benzema attı.

Real Sociedad'ın 1 golü geçersiz sayıldı

Real Sociedad'ın tek golünü ise 83. dakikada Mikel Merino kaydetti.
Karşılaşmada iki kez VAR'a giden hakem Estrada Fernandez, 68. dakikada Real Sociedad'dan Adnan Januzaj'ın golünü pozisyonun ofsayt olmasından dolayı geçersiz sayarken, 70. dakikada Benzema'nın pozisyonunda elle
oynandığı şüphesiyle yapılan kontrol sonunda golü geçerli saydı.

Zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılan Real Madrid puanını 65'e çıkardı. Haftayı Sevilla deplasmanında aldığı 1 puanla kapatan Barcelona'yı ikili averajla geçen Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu.

Real Sociedad ise 47 puanla 7. sıraya geriledi. Bu arada, karşılaşma yerel saat ile 22.00'de başlamasına rağmen sıcak havadan dolayı maçın ilk ve ikinci yarısında kısa süreliğine oyunu durduran hakem Fernandez, futbolcuların su içmesine izin verdi.

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