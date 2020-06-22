Bursa'da sel faciası! Ölü sayısı 5'e yükseldi kayıp 1 kişi aranıyor

Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak faciayı da beraberinde getirdi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. İnsanlar sele kapıldı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi. Kayacık Mahallesi'nde ise 5 kişi sele kapılarak kayboldu. Bu kişilerden 4'ünün cesedi bulunurken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.