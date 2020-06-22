Bursa'da sel faciası! Ölü sayısı 5'e yükseldi kayıp 1 kişi aranıyor
BURSA'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor...
Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak faciayı da beraberinde getirdi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. İnsanlar sele kapıldı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi. Kayacık Mahallesi'nde ise 5 kişi sele kapılarak kayboldu. Bu kişilerden 4'ünün cesedi bulunurken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Selin ardından Kayacık Mahallesi'ndeki 2 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sabaha kadar aralıksız sürdü. Dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin daha cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada, ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.
Kayıp bir kişi ise aranıyor
Ekipler, kaybolan diğer 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, sivil toplum kuruluşu çalışanı arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ve Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.
Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.48 sıralarında AFAD'a, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde sel meydana geldiği ihbarında bulunulduğu belirtildi.
Bunun üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın (22) cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.