Selvi'den bomba kulis: Erdoğan toplantıda 'Yine fatura bana kalacak' dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işveren temsilcileriyle 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin yaptığı toplantıda, "Yine fatura bana kalacak" dediğini aktardı.

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Selvi, 'Meclis Başkanlığı düğümü nasıl çözüldü?' başlığıyla yayınlanan yazısında, Erdoğan'ın emeklilik sistemi ve kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda "Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak" diye espri yaptığını yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Onu siyasete bırakın diyor"

Tamamlayıcı emeklilik sistemi beraberinde kıdem tazminatı tartışmalarını getirince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-iş Genel Başkanı Ergun Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul ederek görüşmüştü. Görüşmede Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıntılı bilgi veriyor.

Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları kıdem tazminatının 'kırmızı çizgi'leri olduğunu belirtiyorlar. Düzenleme için konjonktürün doğru olmadığının söylenmesi üzerine 'Onu siyasete bırakın' diyor. Sistem üzerinde uzun süredir çalışıldığını ifade ediyor. 'Ülke için faydalı olacağına inanıyoruz' diye konuşuyor. İşveren temsilcileri 'İş kanunları uzlaşma ile çıkar. Kabul etmemiz için müzakereye hazırız. Hükûmet masada olsun, anlaşalım' diyorlar.

"Yine fatura bana kalacak"

Erdoğan tarafları tek tek dinledikten sonra 'Bizim sosyal politikalar kurulu var. Onları da dinleyeyim' diyor. Heyet ayrılırken Cumhurbaşkanı mutabakatın sağlanmasının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Ardından 'Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak' diye espri yapıyor.

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