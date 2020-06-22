BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,66
ALTIN 385,59
HABER /  YEREL
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Erzurum'da hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Kavga akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Kaya ile Gençoğlu aileleri bir kahvehane önünde tartıştı. Burada çıkan silahlı kavga Gençoğlu ailesinden bir kişi yaralandı. Polis olaya müdahale ederek kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Hastane bahçesinde tartıştıkları aileye kurşun yağdırdılar

Yaralanan kişi yakınları ile birlikte Palandöken Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya ailesi iddiaya göre gittikleri hastanenin bahçesinde Gençoğlu ailesine ateş açtı. Polis, saldırganlara anında müdahale etti. Silahlı saldırıda Ağa Oynak isimli 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı hastane önünde polis etten duvar ördü. Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar ise başka hastanelere yönlendirildi.

Hastanede panik

Hastane etrafında ve içerisinde bulunanlar silah sesleri ile büyük bir panik yaşanmasına yolaçtı. Acil servisdeki vatandaşlar ve doktorlar canlarını kurtarmak için güvenli yerlere saklandı. Görgü tanıkları, "Ne olduğunu anlamadan hastanenin bahçesinde art arda silahlar patladı. Atılan kurşunlardan canımızı kurtarmak için bir yerlere saklandık. Uzun bir süre bekledikten sonra dışarı çıktık" dedi.

Polis olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hastane bahçesindeki saldırıda kullanılan pompalı tüfek ve tabancayı da incelemek üzere poşete konularak götürüldü. Hastane behçesindeki bazı sivil ve polis otolarının da atılan kurşunlardan dolayı hasar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aydın Kuşadası'nda plajlardaki yoğunluktan sosyal mesafe kalmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selin vurduğu Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Galatasaray Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Haziran Pazar)
Kayseri'de üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü
Şırnak Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
MHP eski milletvekili Hasan Ali Kilci hayatını kaybetti
Bakan Murat Kurum'dan Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Elif Gören nereli kaç yaşında? Elif Gören anne ve babası kimdir?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den çok sert hakem eleştirisi
22 Haziran evde bakım maaşı yatan iller 34 yeni il listede-2020
Yorumlar