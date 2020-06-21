Aydın Kuşadası'nda plajlardaki yoğunluktan sosyal mesafe kalmadı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yerli turistler ile kentte yaşayanlar sahil ve plajlara akın etti. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı Kadınlar Denizi'nde zabıta ekipleri kumsaldakilere uyarılarda bulundu.
Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Aydın Kuşadası'nda 34 dereceyi aşan sıcaklardan bunalanlar soluğu sahil ve plajlarda aldı.
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Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer kentin dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oldu.
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Tatilcilerin ilgisi nedeniyle Kadınlar Denizi'ndeki 600 metrelik plajda yoğunluk oluştu.
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Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı plajda Kuşadası Belediyesine bağlı zabıta ekipleri anons yaptı.
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