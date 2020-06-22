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Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Bugün başlıyor

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara para cezası kesilecek. Peki bugünden itibaren maske takma zorunluluğu olan şehirler hangileri, maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

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İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip corona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak.

900 lira idari para cezası
Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

4 gün boyunca uyarıldılar
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Hangi şehirler, hangi alanlarda zorunlu?
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Maske yasağının olduğu illerin listesi
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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