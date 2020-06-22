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Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile anlaştı

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş transferini bitirdi.

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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray da ilgileniyordu
Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Mert Hakan 6 gol-3 asistle oynadı. Demir Grup Sivasspor'un en etkili isimlerinden olan tecrübeli orta saha oyuncusuyla Galatasaray da ilgileniyordu.

Emre'den Terim'e çalım
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in ısrarla istediği Mert Hakan Yandaş'ı ikna etmeyi başardı.

Fenerbahçe daha fazla para verecek
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray'dan daha fazla maaş ve imza parası verecek. 

Sinan Gümüş, Fenerbahçe yolunda
Öte yandan Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen ancak bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan Sinan Gümüş'ü de gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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