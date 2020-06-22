Galatasaray'da Falcao sakatlandı maçı tamamlayamadı

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

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Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında kendini yere bırakarak sağ ayağını tutan Falcao, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Kolombiyalı futbolcu 75. dakikada saha kenarına gelirken, oyunun devam etmesi nedeniyle oyuncu değişikliği 80. dakikada yapılabildi.

Gol sayısını 10'a çıkardı

Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu. Bu arada Falcao, maçta kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.

Terim'den Falcao açıklaması

Maç sonu sakatlıkla ilgili konuşan Fatih Terim, "Falcao'nun alt baldırında bir sıkıntı olmuş, yarın bakacağız, nedir, ne değildir. Şu anda sıcağı sıcağına şu oldu, bu oldu diyemem. Yarın hasara tespitini yaparız, ondan sonra arkadaşlarımız sonucu açıklarlar." ifadelerini kullandı.