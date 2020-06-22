Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu

Birçok bankanın otomobilde kredi kampanyası başlatması ikinci el otomobil piyasasını zıplattı. Bu gelişmenin üzerine gözler sıfır otomobilde ÖTV indirimine çevrildi. Peki 0 kilometre araçta ÖTV indirimi olacak mı? İşte uzman isimden yanıt...

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Pandemi sürecindeki üretim kıtlığından ve kredi kampanyaları sonrası 2 el otomobil alım satım piyasası bir anda uçtu. Yoğun talep sonrası ikinci el araç fiyatları adeta patlama yaşadı. Haliyle birçok insan sıfır otomobilde ÖTV indirimi olur diye bekliyordu. Ancak sıfır kilometre otomobilde ÖTV indirim bekleyenlerin hayali bir süreliğine suya düştü.

Sektör uzmanı yanıtladı

Şu anda talebin oldukça yüksek olduğunu belirten OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” diye konuştu.

Pandemi etkisiyle hız kesen satışlar yeniden salgın öncesi döneme geldi. Sıfır araç tedariği tarafında yaşan sorunla birlikte ikinci el araçta da sert fiyat artışları görüldü. Düşen faiz oranlarıyla tüketici soluğu bayide alınca sıfır araçlar yok sattı. Talebin artmasıyla birlikte bayide yeni araç bulamayan tüketici, ikinci ele yöneldi. Burada da ikinci eli bayideki sıfırla bir tutan satıcı fiyatları tavana vurdurdu. Öte yandan piyasada bir de ÖTV indirimi yapılacağı haberleri yayılmaya başlandı. Dolaşan bu asılsız haberi Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu cevaplandırdı.

‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz”

Şahsuvaroğlu “Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” dedi.

Şahsuvaroğlu şöyle devam etti: “Otomotiv sektörü geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar nihayet mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda haziran ayında otomotiv satışları geçen seneki haziranın üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz. Fakat yan sanayiyle birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

'Birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız'

Türkiye’ye ise ilk aşamada araç veremeseler de hemen ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.”

