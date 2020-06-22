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Marius Sumudica: o kuralı daha önce yaşamadım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hak ettikleri 1 puanı aldıklarını söyleyerek mücadelenin ikinci yarısında sahada sadece bir takım olduğunu belirtti. Sumudica, maça damga vuran 6 saniye kuralını da daha önce yaşamadığını söyledi.

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Gaziantep FK, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a ile son dakikada penaltıdan attığı golle 3-3 berabere kaldı.

Basın toplantısında konuşan teknik direktör Marius Sumudica şöyle dedi:

"Bugün çok farklı bir maç oynadık. Ligdeki en büyük takımlardan birine karşı oynadık. 1-0 öne geçtik. Hatalardan dolayı son 5 dakikada 2 gol yedik. Daha sonra rakibimiz hatadan dolayı 3. golü buldu. Ama vazgeçmedik, durmadık. Sadece Galatasaray seviyesindeki yada üst düzey takımlar, Galatasaray’ın sahasında 3-1 gelerek 3-3’e getirebilir.

"Hak ettiğimiz 1 puanı kazandık"

Maçın ikinci yarısında sahada sadece bir takım vardı. Çok fazla fırsat yakaladık. Güzel bir futbol oynadık. Geride 4’lü sisteme döndük. Rakibimiz 10 kişi kalınca hücuma daha fazla yüklendik. 1 puan kazandık. Hak ettiğimiz 1 puanı kazandık. Bunu da bütün Türkiye’ye Gaziantep FK sadece sahada maç kazanacağını gösterdik"

"Bu kuralı daha önce yaşamadım"

Hakem Alper Ulusoy’un 6 saniye kuralını uygulamasıyla ilgili sorulan soruya Sumudica, "Bu kuralı daha önce yaşamadım. Hakem kararı veriyor. Ben sadece bir şey hakkında çok mutluyum. Benim bilmek istediğim konu var. Kaç tane takım Galatasaray’ın sahasında özellikle ikinci yarı rakibini hapsedebiliyor. Rakibimiz sadece zaman geçirmeye yönelik hareketler yapıyor. Bu da beni mutlu etti. İptal edilen golümüz var. Allah yardım etti, iptal edilen golümüzün yerine başka bir gol bulduk. Bence hak ettiğimiz bir goldü. İptal edilmesi haksızlıktı ama biz yine son saniyede attık golü" şeklinde konuştu.

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