Vanlı Arı Adam dünya rekorunu kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı

VAN'da yaşayan ve çocukluğundan beri baba mesleği olan arıcılıkla uğraşan 'Arı Adam' lakablı Abdulvahap Semo, üzerinde en fazla arı toplayarak 63 kiloyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çinli Ruan Lianming'ın rekorunu kırmak için çalışıyor.