Vanlı Arı Adam dünya rekorunu kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı
VAN'da arıcılık yapan ve 'Arı Adam' lakabıyla bilinen Abdulvahap Semo, Çin'in 63 kilo olan 'üzerinde en çok arı toplama' rekorunu kırıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde topladı. 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başaran Semo'ya en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah verdi.
VAN'da yaşayan ve çocukluğundan beri baba mesleği olan arıcılıkla uğraşan 'Arı Adam' lakablı Abdulvahap Semo, üzerinde en fazla arı toplayarak 63 kiloyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çinli Ruan Lianming'ın rekorunu kırmak için çalışıyor.
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Hem Çin'in rekorunu kırmak için hem de Van balını dünyaya tanıtmak için çabalayan Semo, 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başardı.
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Normal günlük kıyafetleriyle binlerce arıyı üzerine çeken Semo'nun vücudu tümüyle arılarla kaplandı.
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Bu sırada defalarca arılar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan Semo, arılar üzerine toplandıkça konuşmakta hatta yürümekte bile güçlük çekti.
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