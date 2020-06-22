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Fatih Terim'den isyan: İki namuslu adama düdük astırdılar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Kritik Başakşehir maçı öncesi puan kaybeden sarı kırmızılılarda Fatih Terim, hakem kararlarını eleştirdi.

Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a açıklamalar yapan tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"Açıkçası 2 haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz. Yani oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz, çalışıyoruz, beklentilerimiz oluyor ama maalesef istediklerimizi alamıyoruz. Futbolda bir denge vardır, bu dengeyi kaybedince ipin ucunu kaçırırsınız.

"Futbolun dengesiyle oynamakla olmaz"

Top kalecimizin elinde. Kenan ona doğru gidiyor, tedirgin ediyor. Hakem de duran top veriyor, kaleciyi cezalandırıyor. Cüneyt Bey de içeride bunu izliyor. Sadece kulübün hesaplarından kınamanın çok ötesine geçmek gerekiyor. Bununla olacak şeyler değil. En çok bağıran haklı duruma geçiyor. Dünyada çalınmıyor, Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum. Belki 10 sene oldu. Futbolun dengesiyle oynamakla olmaz. Galatasaray kaybeder, kazanır, bunlar hiç önemli değil. Şampiyonluk gider gelir peki bunları nasıl düzelteceğiz? Sadece kınamayla olmuyor.

"Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar"

Ne Rize maçında, ne bu maçta ne de başka bir maçta ne sakatlar için ne de cezalar için ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil ki! Bizim sıkıntımız bunlardan, çok açık. Bize iki haftada yapacaklarını yaptılar. Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar. Şimdi hani nerede? Ben başkalarının yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. Bu fırsatı vermek istemiyorum. Artık güler misin ağlar mısın?

"Bugün hangi futbolu konuşacağız?"

Bugün hangi futbolu konuşacağız? Daha 2. dakikada öne geçebilirdik, en az beş fark atabilirdik. 10 kişi kaldık, doğrudur hiç itirazımız yok. 3-1 öne geçtik, tamam. Ancak futbolun dengesiyle oynarsanız başınıza iş alırsınız."

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