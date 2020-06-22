Dolar yeni haftaya sakin başladı! 22 Haziran dolar ne kadar?

Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi doları gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü hale getirdi. Dolar/TL haftaya 6,85 seviyesinin. hemen üstünde başladı.

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Salgın nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen küresel ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik son dönemde küresel borsalarda yükselişe neden olmuş ancak geçen hafta itibarıyla yükseliş yerini endişelere bırakmıştı.

6,88 seviyesi yakından izleniyor

Dolar/TL bu haftaya 6,85 seviyesinin üstünde başladı. Bankacılar bu seviyenin aşılması ve bunun kalıcı olması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtiyorlardı. Piyasalar 6.85’in üzerini 6,88 seviyesi yakından izliyor.

Satış baskısı

Dolar, geçen hafta korona virüs vakalarında yeniden artışın hızlı ekonomik toparlanmaya olan güveni zedelemesi ve yatırımcıları rezerv para birimi olan dolara yönlendirmesiyle bir ayın en iyi haftalık performansını kaydetti. Bu eğilim TL’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimlerine de satış baskısı olarak yansıyor.

Ekonominin kapatılmasına sıcak bakılmıyor

Reuters’ta geçen hafta yer alan bir Türkiye’deki yetkililer salgın nedeniyle ekonominin yeniden kapatılmasına sıcak bakmıyor. Bazı sağlık tedbirlerinin yeniden ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirten yetkililer, alınacak tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda “seçici” olunacağını belirtiyor. Salgın kaynaklı olarak ekonomiyi yeniden durduracak sert tedbir almak için henüz çok erken olduğu görüşünde.