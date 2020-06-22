BIST 114.935
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 384,14
HABER /  EKONOMİ
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Dolar yeni haftaya sakin başladı! 22 Haziran dolar ne kadar?

Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi doları gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü hale getirdi. Dolar/TL haftaya 6,85 seviyesinin. hemen üstünde başladı.

Abone ol

Salgın nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen küresel ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik son dönemde küresel borsalarda yükselişe neden olmuş ancak geçen hafta itibarıyla yükseliş yerini endişelere bırakmıştı.

6,88 seviyesi yakından izleniyor

Dolar/TL bu haftaya 6,85 seviyesinin üstünde başladı. Bankacılar bu seviyenin aşılması ve bunun kalıcı olması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtiyorlardı. Piyasalar 6.85’in üzerini 6,88 seviyesi yakından izliyor.

Satış baskısı

Dolar, geçen hafta korona virüs vakalarında yeniden artışın hızlı ekonomik toparlanmaya olan güveni zedelemesi ve yatırımcıları rezerv para birimi olan dolara yönlendirmesiyle bir ayın en iyi haftalık performansını kaydetti. Bu eğilim TL’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimlerine de satış baskısı olarak yansıyor.

Ekonominin kapatılmasına sıcak bakılmıyor

Reuters’ta geçen hafta yer alan bir Türkiye’deki yetkililer salgın nedeniyle ekonominin yeniden kapatılmasına sıcak bakmıyor. Bazı sağlık tedbirlerinin yeniden ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirten yetkililer, alınacak tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda “seçici” olunacağını belirtiyor. Salgın kaynaklı olarak ekonomiyi yeniden durduracak sert tedbir almak için henüz çok erken olduğu görüşünde.

22 Haziran altın fiyatları
  • Gram altın fiyatı Alış: 385,87 - Satış: 385,96
  • Çeyrek altın fiyatı: Alış: 628,60 - Satış: 633,30
  • Yarım altın fiyatı: Alış: 1.253,30- Satış: 1.265,00
  • Cumhuriyet altını fiyatı: Alış: 2.506,60 - Satış: 2.522,30
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! 4 parti barajı geçiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sapığın savunmasına bak! Çorum'da yanına çırak aldığı 6 çocuğu istismar etti
Selvi'den bomba kulis: Erdoğan toplantıda 'Yine fatura bana kalacak' dedi
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile anlaştı
Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Bugün başlıyor
Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu bakın kim yaptırmış
Erzurum'da hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü 6 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Marius Sumudica: o kuralı daha önce yaşamadım
22 Haziran evde bakım maaşı yatan iller 34 yeni il listede-2020
Real Madrid Barcelona'yı yakaladı
Adana'da Babalar Günü'nde denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu
Koronavirüs salgını sürecinde işsizlik maaşı başvuruları 2 kat arttı
LGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020 MEB sınav takvimi
Yorumlar