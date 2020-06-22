Yağmur Karabal kimdir kaç yaşında Onur Tuna'nın sevgilisi mi?

Mucize Doktor dizisinde rol alan oyuncu Onur Tuna'nın Yağmur Karabal ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin aşkını ise paylaşımları ele verdi. Peki Yağmur Karabal kimdir, aslen nereli ve Yağmur Karabal kaç yaşında?

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“Mucize Doktor” dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Onur Tuna temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile çıktı. Tuna’nın tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal’ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı. Bu iddianın ardından Yağmur Karabal kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu.

FOTOĞRAF ELE VERDİ

Birbirinin objektiflerine poz veren ikiliyi Kaputaş Plajı'ndan yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

Yağmur Karabal kimdir, aslen nereli: Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal’ın 144 bini aşan takipçisi bulunuyor.

Onur Tuna kimdir: Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkale’lidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynamıştır. Onur Tuna ayrıca İzmir'de 4 yıl model olarak çalışmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Hayat Devam Ediyor adlı dizi ile ilk adımını atmıştır.

Son olarak FOX TV’de yer alan Yasak Elma dizisinde Alihan Taşdemir karakterine hayat veren Onur Tuna, 1.95 metre boyunda, 87 kilo ve Yengeç burcudur.