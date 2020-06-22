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Libya Arap Birliği'nin düzenlediği toplantıyı reddetti

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın talep ettiği, Arap Birliği'nin düzenlediği Libya konulu toplantının reddedildiğini açıkladı.

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Arap Birliği Genel Sekreterliği, geçen cuma Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebinin geldiğini açıklamıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kahire yönetiminin söz konusu toplantıya ilişkin Libya hükümeti ile istişarede bulunmadığı, bu nedenle oturumun genel teamüllere aykırı olduğu ifade edilmişti.

"Birliğin tüzüğüne aykırı'' 

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, konu hakkında bir açıklama yaparak, Arap Birliğinin düzenlediği Libya konulu toplantıyı, "Arap Birliği Sekreterliği'nin örgütün iç tüzüğüne aykırı olarak oturum vaktini belirlemesi" nedeniyle reddettiklerini bildirdi.

Kablavi yaptığı açıklamada, Kahire'nin talebi üzerine Arap Birliğinin olağanüstü oturum kararının incelendiğini ve oturumun reddedildiğini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin örgütün iç tüzüğüne aykırı olarak oturum vaktini belirlediğini ifade eden Kablavi, Arap Birliğinin sistemine bağlı kalınması çağrısı yaptı.

Oturum yarına ertelendi

Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki el-Emin de bugün yapılması planlanan Libya oturumunun, teknik hazırlıkların tamamlanması ve heyetlerin katılımının sağlanması için yarına ertelendiğini bildirdi.

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