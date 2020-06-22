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Udumbara çiçeği efsanesi nedir Çanakkale'de açtı fiyatı ne kadar?

ÇANAKKALE'de açan udumbara çiçeği günün konusu oldu. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçek. Peki çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçek olan udumbara çiçeği efsane nedir, nerede yetişir?

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Binlerce yılda bir görüldüğü rivayeti nedeniyle botanik bilimiyle uğraşan pek çok kişinin yakından takip ettiği türler arasında yer alan udumbara çiçeği merak ediliyor, herkes tarafından araştırılıyor. Binlerce yılda bir görülen udumbara çiçeği bu sene Çanakkale'de göründü. 

Budist inancına göre udumbara çiçeği, binlerce yılda bir görüldüğü rivayeti nedeniyle botanik bilimiyle uğraşan pek çok kişinin yakından takip ettiği türler arasında yer alıyor. İşte, udumbara çiçeği hakkında bazı bilgiler...

UDUMBARA ÇİÇEĞİ EFSANESİ NEDİR?

Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir.

Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede ’cennetten gelen hayır çiçeği’ anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Avatar çiçeği de denilen Udumbara’nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.

GENELLİKLE BÖCEK YUMURTASIYLA KARIŞTIRILIYOR

Udumbara çiçeği genellikle ’Chrysoperla carnea’ adlı kanatlı bir böceğin çiçeğiyle karıştırılmaktadır. Sebze ve meyve bahçelerinde bulunan yaprak biti, kırmızı örümcek, beyaz sinek gibi zararlı böcekler ile beslenen faydalı bir böcektir. 

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