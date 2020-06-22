Aydın'da gurbetçi kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada Almanya'dan yurda dönüş yapan Zeynep Aksu (73), yakınlarıyla Denizli'ye giderken otoyolda mola verdi. Yolun karşısına geçmek isteyen talihsiz kadın, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Pamukören Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz gün Almanya'dan ailesiyle birlikte yurda dönüş yapan Zeynep Aksu, yakınları ile birlikte Denizli'ye gitmek üzere yola çıktı. Otomobil Aydın'ın Kuyucak ilçesi sınırlarında yolun karşısında bulunan dinlenme tesisine gitmek üzere mola verdi.

Çarpmanın etkisiyle 10 metre savruldu

Otomobilden inen ve yakınlarını beklemeden yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Aksu'ya, M.A. (32) yönetimindeki 20 GK 458 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın, yaklaşık 10 metre savruldu.

Çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza sonrası sürücü M.A. otomobili bırakıp kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Çok geçmeden yakalandı

Bu arada kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, plaka numarasından sürücünün kimliğini tespit etti. Telsiz anonsu ile sürücünün kaçtığı bilgisi üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. yapılan kontroller sonucu sürücü M.A., Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.