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Diyarbakır Lice'de uyuşturucu operasyonu! Yüksek miktarda esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Bağlan ve Kabakaya kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narkoterör Operasyonu", başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlalara kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu ve borusu ile 6 su motoru bulundu.

Keneviri sulamak için yapay havuz

Bölgede ayrıca tarlaya ekili keneviri sulamak amacıyla kazılan çukura yerleştirilen naylon örtüyle oluşturulmuş yapay sulama havuzu da ortaya çıkarıldı.

Açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu. Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur." denildi.

Uyuşturucuyu yere attı

Öte yandan, Bağlan Mahallesi'nde yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geldiğini fark ederek elindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı.

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