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Sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek! 12 il için uyarı verildi

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışın önümüzdeki hafta da devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 12 il için uyarı verdi.

Meteoroloji'den yapılan yeni uyarıda Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Düzce Uşak, Kütahya, Yozgat, Tokat ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde beklenen dolu yağışı ile gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı ön görülüyor.

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Dikkat!

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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