Maske takma zorunluluğu olan iller listesi güncellendi 2020 yeni liste

Tüm koronavirüs yasaklarının kaldırılması, cafe ve restaurantların yeniden açılmasıyla vakalarda artış yaşandı. Birçok vatandaş ve işletmenin maske kullanımına gereken özeni göstermemesi sonucu bazı illere maske takma zorunluluğu getirildi. 22 Haziran pazartesi günü itibariyle maske takma zorunluluğu olan iller güncellendi.

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Maske takma zorunluluğu hangi illere getirildi, maske takmak hangi illerde zorunlu soruları vatandaşın gündeminde. Koronavirüs yasaklarının kalkması ve vatandaşların maske kuralına uymaması sonucu vakaların artış gösterdiği illere maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmama cezası ise 900 lira. Peki hangi illere maske takma zorunluluğu getirildi işte yeni liste.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Dün İstanbul’da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”