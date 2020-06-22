Arda Turan kırmadı! Bir bir fotoğraf çektirdi

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, tatil yaptığı Marmaris'te hayranlarının akınına uğradı. Takipçilerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Turan, objektiflere işte şöyle yansıdı.

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Marmaris ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü futbolcu Arda Turan oturduğu bir mekanda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Marmaris’in turistik mahallerinden birindeki otel de tatil yapan futbolcu Arda Turan Marmaris ilçe merkezine gelince hayranları yalnız bırakmadı.

"Şans böyle bir şey"

Oturduğu bir mekanda dostlarıyla birlikte kahve içen futbolcu, hayranlarının isteğini kırmayarak beraber hatıra fotoğraf çektirdi. Öz çekim yaparak sosyal medya hesabında fotoğrafı paylaşan bir hayranı fotoğrafı “Şans böyle bir şey” yorumu ile paylaştı. Magazincilerin peşinde olduğunu duyan Arda Turan'ın kısa süre oturduğu mekandan ayrılarak oteline döndüğü öğrenildi.