Rıdvan Dilmen'den Alper Ulusoy tepkisi: Yorumculuğu bırakacağım
Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk'un, topu 18 saniye boyunca elinde tuttuğu görüldü. Yazarlar ve Fatih Terim, hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi.
Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar Galatasaray cephesinden büyük tepki gördü. Maçın son dakikalarında yaşanan pozisyonlar geceye damga vurdu.
6 saniye kuralını ihlal ettti: 90+4. dakikada Gaziantep FK üçüncü golü buldu. Ancak pozisyon başlangıcındaki faul nedeniyle gol iptal edildi. Pozisyonu VAR'dan tekrar inceleyen Hakem Alper Ulusoy gol kararını iptal etti. Bu pozisyonun hemen ardından Okan Kocuk, topu oyuna sokmakta geç kaldı ve 6 saniye kuralını ihlal ettti. BeINSports'a göre; Okan Kocuk ceza sahası içerisinde 18.48 saniye topu elinde tuttu.
Rıdvan Dilmen: Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane.
Deniz Çoban: Gaziantep'in golünden önce Okan'ın topu 6 saniyeden fazla tuttuğu için çalmış olduğu endirekt kararı kurallara göre doğru. Ancak ne dünyada ne de Türkiye’de yakın zamanda verilmiş böyle bir karar hatırlamıyorum.