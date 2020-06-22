Son dakika Kurban vekalet ücreti belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika Kurban vekalet ücreti açıklaması geldi. Başkan Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.Abone ol
Vekaleten kurban kesim bedeli belli oldu..Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
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