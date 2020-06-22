Emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu bayram ücret artacak mı?

Ülkemizde 13 milyona yakın emeklinin hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi şu sıralar yeniden gündeme girdi. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihine denk geliyor. İkramiyelerin ise en az 1118 1225 TL yapılmasını talep ediliyor. Yeniden değerleme artışı gelirse de bu rakam daha fazla artıyor.. İşte emekli ikramiyeleri tarihi ve miktarı ile ilgili merak edilenler...