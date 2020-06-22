Emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu bayram ücret artacak mı?
Mübarek Kurban bayramına çok az bir süre kaldı. Haliyle emekli vatandaşlarımızı 2 yıldır uygulamaya konulan bayramda emekli ikramiyesi heyecanı sardı.. Peki emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? bu bayram ücret artacak mı? işte yanıtı...
Ülkemizde 13 milyona yakın emeklinin hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi şu sıralar yeniden gündeme girdi. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihine denk geliyor. İkramiyelerin ise en az 1118 1225 TL yapılmasını talep ediliyor. Yeniden değerleme artışı gelirse de bu rakam daha fazla artıyor.. İşte emekli ikramiyeleri tarihi ve miktarı ile ilgili merak edilenler...
Milyonlarca emeklinin alacağı Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekliler ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İkramiye artışlarının olması talep ediliyor. Temmuz zammına göre emekli ikramiyelerinde de artış yaşanabilir.
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
27-30 Temmuz arasında öngörülüyor
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.