Başbuğ'un oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye çok ağır suçlama! İhanet edenler var

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı ve Ülkücülerin efsane lideri Alparslan Türkeş'in oğlu eski AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş'in Twitter hesabından yaptığı "Babalar Günü" paylaşımı olay oldu...

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Ülkücü hareketin lideri merhum Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş’in Babalar Günü mesajı olay! Eski AK Parti Milletvekili Kutalmış Türkeş, MHP Genel Merkezi’nde Alparslan Türkeş’e ihanet ve hakaret edenler olduğunu söyledi.

Ardında korkunç bir intikam alacaklar var

Kutalmış Türkeş, sosyal medyada şu mesajı paylaştı: “Senin gücünle babalık yapıp, kendini baba sananlar var! Sana ihanet ve hakaret edenleri, MHP Genel Merkezi'nde oturtanlar var! Senin sayende hüküm sürüp, utanmadan bize meydan okuyanlar var! Merak etme babaların babası; Ardında korkunç bir intikam alacaklar var."

SENİN GÜCÜNLE BABALIK YAPIP, KENDİNİ BABA SANANLAR VAR!

SANA İHANET VE HAKARET EDENLERİ, MHP GENEL MERKEZİNDE OTURTANLAR VAR!

SENİN SAYENDE HÜKÜM SÜRÜP, UTANMADAN BİZE MEYDAN OKUYANLAR VAR!

MERAK ETME BABALARIN BABASI;

ARDINDA KORKUNÇ BİR İNTİKAM ALACAKLAR VAR! pic.twitter.com/GhwFpxVoIx — KUTALMIŞ TÜRKEŞ (@KutalmisTurkes) June 21, 2020

Ahmet Kutalmış Türkeş kimdir?

16 Ekim 1978 yılında İstanbul ' da dünyaya gelen Ahmet Kutalmış ,Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in kardeşidir. Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finans Bölümünde master yapmıştır. 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim almıştır.

2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalışmıştır. Alparslan Türkeş Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yapmıştır. XXIV. Dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. 29 Mayıs 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti.