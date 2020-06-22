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Eskişehir'de otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza kesildi

Eskişehir’de polisin parkta yaptığı denetimlerde otomobilinde nakit paranın yanı sıra pos cihazıyla içki sattığı tespit edilen 1 kişiye 56 bin lira para cezası kesildi, ‘maske ve ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 10 kişiye de idari para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak parkında gece 02.00 ile 03.30 arasında denetim yaptı. Denetimlerde park içerisinde 1 kişinin otomobilinden içki satışı yaptığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada 217 adet içki şişesi olduğu tespit edilirken, şüphelinin nakit paranın yanı sıra pos cihazıyla da satış yaptığı anlaşıldı.

Araçta içki satan kişiye ‘yasal olmayan şekilde alkollü içki satışı’ yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca parkta corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 10 kişiye de ‘maske ve sosyal mesafeye uymamaktan’ idari ceza işlemi uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 3 araç sürücüsüne ‘alkollü araç kullanmak suçundan’ idari para cezası uygulandı.

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