LGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020 geri sayım takvimi

Lise giriş sınavı olan LGS 21 Haziran'da 2 oturum şeklinde tamamlandı. 2020 yılında LGS'ye 1 milyon 600 bin öğrenci girdi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. LGS sonuçları MEB resmi sitesinden TC ile sorgulanacak.

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Merkezi sınav 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını ve tercihleri beklemeye başladılar. Sonuçlar 16 Temmuz’da açıklanacak. Ancak tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenecek. Yüzdelik dilim ve başarı sıralamasına göre adaylar liselerini tercih edebilecekler. Peki lise taban puanları açıklandı mı?

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, sınavın yapılmasının ardından yoğun ilgi görüyor. İşte geçtiğimiz dönemlerde açıklanan lise taban puanları…

LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz 2020 puanları açıklanmadı. Aşağıdaki link üzerinden geçmiş dönem puanlarına ulaşabilirsiniz.

LİSE TABAN PUANLARI-TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da erişime açılacak.