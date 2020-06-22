İşte YKS'de alınacak koronavirüs önlemleri! ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'ye girecek adaylara ilişkin corona virüs önlemleri açıklamasında bulundu.

Halis Aygün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.

Temaslı adayların durumu

Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Velilere çağrı

YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.