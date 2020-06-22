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Benzin ve motorin fiyatları çifte zam geliyor! Zam hayli yüksek

Bu gece yarısından itibaren benzinde 24, motorinde 23 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarına en son 2 hafta önce zam gelmişti.

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Akaryakıta çifte zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 24, motorinde 23 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Zam sonrası fiyatlar ne kadar olacak? 

Benzin zam sonrası İstanbul'da 6.35 TL, Ankara ve İzmir'de 6.42'den satılacak. Motorin ise İstanbul'da 5.86, Ankara ve İzmirde ise 5.94 liraya çıkacak. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Benzin ve motorin şu anda ne kadar?

Benzin İstanbul'da 6.11 TL, Ankara ve İzmir'de 6.18'den satılıyor. Motorin ise İstanbul'da 5.63, Ankara ve İzmirde ise 5.71 liradan veriliyor. 

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