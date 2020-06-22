Aydın'da yaşayan adam 'Güvendiğim dağlara kar yağdı' deyip dağa kaçtı
AYDIN'da insanlara olan güvenini kaybeden Davut Günel (51), dağlarda yaşamaya başladı. Karnını ot çöp ne bulursa doyurduğunu belirten adamın tek bir isteği var.
Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe mahallesinde yaşayan Davut Günel, insanlara olan güvenini kaybedince hayatını toplumdan uzaklaşıp dağlarda sürdürmeye başladı. Yaklaşık 5 yıldır dağ başına kurduğu naylon çadırda her türlü teknolojik imkandan uzak bir şekilde sürdüren Davut Günel’in yaşam şartlarını görenler şaşkınlığını gizleyemese de yaşlı adam, herkesten mutlu...
Tek isteği bir lamba
Dağ başında elektrik ve suyu olmayan naylon çadırda yaşamanın fiziki olarak zorlukları olduğunu ancak insanlardan uzak yaşadığı 5 yıldır kafasının daha rahat olduğunu belirten Davut Günel’in tek isteği geceleri yaşadığı yeri aydınlatacak bir lamba.
"Güvendiğim dağlara kar yağınca"
Ömrünün geri kalan kısmını dağlarda geçirmeye karar verdiğini belirten yalnız adam bu hayatı kendisinin seçtiğini belirterek, “Güvendiğim dağlara kar yağınca herkesten uzaklaşmaya karar verdim. Herkes bana acısa da ben hayatımdan memnunum” dedi.
"Herkesten zarar gördüm, kimseyi kırmamak için dağlara çıktım"
Bir zamanlar köyün en varlıklı ailesinin oğlu olduğunu ancak insanoğlunun hayatta ne ile karşılaşacağını bilemediğini belirten Davut Günel, “Efeciklerin oğlu olarak 1969 yılında dünyaya geldim. 89 yılında askere gittim, ancak teskere almadan rahatsızlığımdan dolayı askerden geldim. Annem-babam hayatta iken köyümde yaşamaya devam ettim. Annem babam ölünce Köşk’te yaşamaya başladım. Bu süreçte ne kadar güvendiğim insan varsa zararı hep onlardan gördüm. Hal böyle olunca fani dünyada kimseyi kırmamak için dağlara çıktım. Atalarımdan kalan bu yere naylon çadır kurdum. Yaklaşık 5 yıldır yaz kış bu çadırda yaşıyorum. Fiziki olarak yaşam koşullarım çok kötü ama manevi olarak artık rahatım” diye konuştu.