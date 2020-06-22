Aydın'da yaşayan adam 'Güvendiğim dağlara kar yağdı' deyip dağa kaçtı

"Herkesten zarar gördüm, kimseyi kırmamak için dağlara çıktım"

Bir zamanlar köyün en varlıklı ailesinin oğlu olduğunu ancak insanoğlunun hayatta ne ile karşılaşacağını bilemediğini belirten Davut Günel, “Efeciklerin oğlu olarak 1969 yılında dünyaya geldim. 89 yılında askere gittim, ancak teskere almadan rahatsızlığımdan dolayı askerden geldim. Annem-babam hayatta iken köyümde yaşamaya devam ettim. Annem babam ölünce Köşk’te yaşamaya başladım. Bu süreçte ne kadar güvendiğim insan varsa zararı hep onlardan gördüm. Hal böyle olunca fani dünyada kimseyi kırmamak için dağlara çıktım. Atalarımdan kalan bu yere naylon çadır kurdum. Yaklaşık 5 yıldır yaz kış bu çadırda yaşıyorum. Fiziki olarak yaşam koşullarım çok kötü ama manevi olarak artık rahatım” diye konuştu.