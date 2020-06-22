Muğla'da feci kaza: 1 kişi araçtan fırladı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonet tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde öldü, 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 34 CBD 660 plakalı otomobille, 48 RZ 050 plakalı kamyonet tipi arazi aracı çarpıştı.

Araçtan fırlayan adam olay yerinde öldü

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir otelin bahçe duvarından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpışmanın etkisi ile kamyonetten yola savrulan Erdi Bulut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Anıl H. K., Sefa K., Ufuk S. ve Mesut E. Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Anıl H. K., Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.