Denizli'de sokak ortasında tartıştığı kişi bıçak çekince olanlar oldu

DENİZLİ’de sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı şahıs tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan Yusuf Aras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Cinayet olayı, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Yusuf Aras isimli bir genç ismi henüz belirlenemeyen bir şahısla sokak ortasında kavga etti. Kavga esnasında Aras vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bölgedeki çevre sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç hastanede öldü zanlı yakalandı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aras’ı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı ancak genç adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ederken, olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.