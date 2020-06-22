‘MİT kumpası’ davası başlıyor! Sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağırılmasına ilişkin ‘MİT kumpası’ davası bugün başlıyor. 34 sanık hakim karşısına çıkacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu sanıklar için 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen cezalar isteniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanık yargılanacak. Duruşmaların, 3 Temmuz'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında olduğu 14 sanığın tutuklu bulunduğu davada 5 sanık başka suçtan tutuklu, 15 sanık ise firari konumda bulunuyor.

Erdoğan, mağdur sıfatıyla davada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 32 kişinin ‘mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, MİT personeli Mustafa Özer ise ‘müşteki' olarak yer alıyor.

FETÖ elebaşı Gülen de aralarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', ‘Gizliliğin ihlali' ve ‘Nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranda hapis cezaları isteniyor.

Öte yandan iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.