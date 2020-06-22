Serenay Sarıkaya hamile iddialarına bikinili pozlarıyla böyle cevap verdi
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile havuz pozları çıkınca hamile oldluğu iddia edildi. Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla hamilelik iddialarına cevap verdi.
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan bomba aşk Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ikilisi her gün magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cem Yılmaz'ın lüks villasında havuz keyfi yaparken görüntülenen ikilinin görüntüleri büyük olay yarattı.
Evinin bahçesini çeken magazin basınına ateş püsküren Cem Yılmaz'ın yanı sıra sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın bikinili havuz halleri çok konuşuldu. Öyle ki karantina sürecinde kilo alan Sarıkaya'nın hamile olduğu iddia edildi.
Çıkan haberler ikiliyi küplere bindirirken Serenay Sarıkaya, hırsını alamadı. Hamilelik iddialarına bikinili fotoğraflarıyla poz verdi.
Sarıkaya, ayna karşısındaki bikinili fotoğraflarını ''Ayna ayna söyle bana...'' sözlerinin ilk kelimelerini ingilizce yazarak paylaştı.