ATV Müge Anlı canlı yayında her şeyi açıkladı! Ayşe Altuntaş cinayetinde dehşete düşüren detaylar
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe Altuntaş'ın cesedi bulundu cinayetin detayları kan dondurdu.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın hem sevgilisi hemde kuzeni olan Mehmet Taşdelen tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın cesedinin yerinin gösterdi. Cinayetin detayları ise dehşete düşürdü.
Yaklaşık bir senedir kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kuzeni ve sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Uzun bir süre hakkındaki iddiaları reddeden Mehmet Taşdelen’den cinayeti itiraf etti. İşte Ayşe Altuntaş cinayetinin detayları..
Sorgusunun 3. gününde 4 çocuk annesi sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı öldürüp gömdüğünü itiraf etti Mehmet Taşdelen.
Cinayetin işlendiği yere polisler ile giden Mehmet Taşdelen yıllardır ilişki yaşadığı kuzenini nereye gömdüğünü gösterdi.