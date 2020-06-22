Bursa'daki sel felaketinin ardından Bakan Pakdemirli ve Soylu'dan flaş açıklamalar!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'daki sel felaketine ilişkin ''Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.'' açıklamasını yaptı. Bakan Soylu ise ''Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Pakdemirli Bursa'da Dudaklı köyünde selin yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Pakdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.

Meteoroloji uyarısı

Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor.''

Soylu: Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bakan Soylu’nun açıklamaları şu şekilde; ''Dün akşam saat 19,00 itibariyle şiddetlenen yağışta, burada bir vatandaşımız Kader kızımız hayatını kaybetti. Biraz sonra da cenazesini kılacağız. Diğer tarafta da aynı aileden 4'ü baba-kız ve torun olmak üzere; 4'ü dereye kapıldı ve aynı zamanda da 4'ü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

''Duamız şu canlı bir şekilde ulaşabilmek''

Hem ilk etapta arama kurtarma ekiplerimiz müdahale ettiler. Ardından JAK timleri ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma ekipleri geldiler. Kader Akbaba Dudaklı mahallesindeydi. Başımız sağ olsun. Derya'nın da araması devam ediyor. Duamız şu canlı bir şekilde ulaşabilmek. İnsansız keşif uçaklarımız, ekiplerimiz aramalara devam ediyorlar. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadırlar. Hem de yaraların sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır.

''Çok şiddetli yağış olunca bazen taşıyamıyor''

Biz de dün gece köylülerle konuştuğumuzda hayatlarında böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağıya dağdan geldiğini; hem muhtarımızla hem buranın sakinleriyle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak. Ama burasıyla ilgili ben de sordum. Kanalizasyon var, altyapı var. Ama çok şiddetli yağış olunca bazen taşıyamıyor.