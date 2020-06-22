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Antalya'da eve gelen oğlu buldu annenin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 73 yaşındaki S.G., eve gelen oğlu tarafından tavanda iple asılı halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının ölümünde, intihar üzerinde duruluyor.

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Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Oğlu ipi kesti ama...

Eve gelen oğlu, annesi S.G'yi (73) tavana boyundan iple asılı vaziyette buldu. Bunun üzerine ipi keserek annesi Sabriye Gülerce'yi indiren oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar şüphesi üzerine durulan S.G'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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