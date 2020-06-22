Hilal Altınbilek plajda sere serpe! Teknede iş adamıyla yakalanmıştı
Dizi setlerinin ara vermesi sonrası kendisini tatile atan oyuncu Hilal Altınbilek, bir otelin locasında objektiflere yansıdı ve tüm vaktini kitap okuyarak değerlendirdiği görüldü.
Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Güvercinlik'teki bir otelin locasında görüntülenen Altınbilek, tüm gün kitap okuduğu görüldü.
Şezlongdan hiç kalkmayan Hilal Altınbilek, sıkılınca kahve molası verdi. Ardından telefonuna gelen mesajları kontrol edip şezlonguna uzandı ve güneşlendi.
Geçtiğimiz aylarda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında Kerem Alışık, şu açıklamayı yaptı:
'Bir iddiaya göre' denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması.