Çanakkale'deki kazada yürekler ağza geldi 13 kişi yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıktığı trafik kazasında, 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi.

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Bayramiç'e bağlı Gedik köyünden aldığı tarım işçilerini ilçe merkezi civarındaki tarlalara götüren Mustafa Küçükler idaresindeki 17 TR 881 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı Halil Bey Çiftliği mevkisinde kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Yaralıların isimleri de öğrenildi

Kazada, araçta bulunan işçiler Sevcan, Ebru ve Zekiye Demir, İlkay ve Fatma Kostak, Yalçın ve Semiha Atmaca, Ünzile ve Şengül Küçükler, Ayten ve Asım Ramazan Evren ile Elveda Görgülü ve Dilşad Kumral yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı paylaşıldı.