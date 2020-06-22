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Novak Djokovic'in kondisyoneri pozitif! Kendisi test yaptıracak

Anadolu Ajansı

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Vakaların görülmesiyle birlikte Novak Djokovic, bugün test yaptıracak.

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Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı. Pozitifler arasında kondisyoner Marko Paniki de var...

Vakalar arka arkaya geldi

Paniki'nin yanı sıra organizasyonun Hırvatistan ayağında mücadele eden Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtildi.

2 tenisçi negatif çıktı

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, toplam 22 kişiye test yapıldığı belirtilirken, tenisçiler Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Djokovic test yaptıracak

Bu arada, Sırp medyasında çıkan haberlerde, Novak Djokovic'in herhangi bir virüs belirtisi göstermediği ve bugün Belgrad'da test yaptıracağı kaydedildi. Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem Sırbistan hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı. Dimitrov'un dün akşam Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, Adria Tur'un Hırvatistan finali iptal edilmişti.

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