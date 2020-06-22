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Çin'de 8 öğrenci nehirde boğularak can verdi

Pazar günü Çin'in Çongçing kentindeki Fu Nehri kıyısında oynayan öğrencilerden biri nehre düşünce, onu kurtarmak isteyen diğer çocuklar da suya atladılar. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan çocukların hepsi, nehirde boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 8 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Pazar günü Çin'in Çongçing kentindeki Fu Nehri kıyısında oynayan öğrencilerden biri nehre düşünce, onu kurtarmak isteyen diğer çocuklar da suya atladılar.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan çocukların hepsi, nehirde boğularak hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 8 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

En çok ölüm boğulmadan

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Çin'de 1-14 yaş arasındaki çocukların başına gelen ölüm nedenleri içinde boğulma 1. sırada.

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