BIST 115.149
DOLAR 6,86
EURO 7,68
ALTIN 385,46
HABER /  POLİTİKA
ADV Simfer dondurucularda Haziran Fırsatı!

Soylu sel felaketini yaşayan Bursa'da: Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor

BURSA'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor” diye konuştu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi’nde incelemelerde bulunuyor.

"Psiko-sosyal destek sağlanacak"

Bakan Soylu, öceki akşam 19.00 itibariyle şiddetlenen yağmurun Kestel Dudaklı ile Kayacık mahallelerinde etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Kader kızımız hayatı burada kaybetti. Biraz sonra cenazesini kılacağız. Allahtan rahmet diliyoruz. Diğer taraftan aynı aileden 5 kişi sele kapıldı. Bunlardan dördü Medine Bilen, Nazire Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen’e ulaşıldı. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Derya'nın araması devam ediyor. Duamız canlı şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, havadan İKU ve diğer araçlarımız aramalara devam ediyorlar. AFAD ve kurtarma ekiplerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz aynı zamanda Aile Çalışma Sosyal Hizmetler, Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasar tespiti yapıyor. Aynı zamanda psiko-sosyal destek sağlanacak.

Kriz masası oluşturuldu

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi beraber işin başından beri kriz masasının oluşturduklarını belirten Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Valilik koordinasyonunda gıda ve yol temizleme çalışmaları yapılıyor. Aracı sürükleyen su, bir yerde birikinti oluşturdu ve o araçlar alındı. Hala alınmaya devam ediyor. Bütün bunlarla beraber hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Hem de bir taraftan yaralar sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Dün gece buradaki mahalle sakinleri ile konuştuklarımızda hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bu konuda elbette gerekli tedbir alınacak. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler bölgede var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti yüksek hem acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı meteoroloji uyarıları çok önceden yapıyor uyarılara dikkat etmek gerekir. Gerekli tedbirleri almak gerekir. umuyoruz bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek! 12 il için uyarı verildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'daki sel felaketinin ardından Bakan Pakdemirli ve Soylu'dan flaş açıklamalar!
İBB'de Fen İşleri Daire Başkanı görevden alındı yerine Recep Korkut getirildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ilacın ismini verdi! Koronavirüste yüksek risk grubundalar
Benzin ve motorin fiyatları çifte zam geliyor! Zam hayli yüksek
İşte YKS'de alınacak koronavirüs önlemleri! ÖSYM Başkanı duyurdu
Altın fiyatlarında son 1 ayın zirvesi! Piyasalar endişeli
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe deplasmanda kayıp
İstanbul LGS taban puanları nitelikli okullar 2020 yüzdelik dilimleri
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı: İBB'nin projesi hayata geçerse ekmeğimiz gider
Çin'de 8 öğrenci nehirde boğularak can verdi
Novak Djokovic'in kondisyoneri pozitif! Kendisi test yaptıracak
LGS Hatay lise taban puanları 2020 nitelikli lise taban puanları
Yorumlar 1 yorum