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Erdoğan'dan Bursa'daki sel mağdurlarına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Kestel'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selzedelerin yanında aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştü.

"Bazen tabi ki bu kazalar tedbiri de aşıyor"

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

Değerli kardeşlerim öncelikle bir felaket burada cereyan etti. Bu felaket neticesinde burada 5 tane kardeşimizi şu anda kaybetmenin tabi ki hüznü içerisindeyiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun biz kazaya kadere iman etmiş insanlarız. Biz biliyoruz ki kaza ve kader Allah’tandır. Bize düşen şüphesiz ki tedbirdir.

Bazen tabi ki bu kazalar tedbiri de aşıyor. Onun için bu kaybettiğimiz kardeşlerimizin tüm ailelerine Allah’tan sabırlar diliyorum. Bütün bu ailelere benim bu dileklerimiz iletirseniz çok çok sevinirim.

Bakan Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi’nde incelemelerde bulunuyor.

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